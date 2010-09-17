Israel genehmigt F-35A Kauf

Das israelische Kabinett genehmigte den Kauf von 35 F-35A Lightning II Kampfflugzeugen.

Aus israelischen Verteidigungskreisen war der Kauf von zwanzig Lightning II Jets bereits Mitte August zu erfahren. Gestern hat das israelische Parlament die Beschaffung von 35 Joint Strike Fighter gutgeheissen. Der Auftragswert wird mit 2,75 Milliarden US Dollar angegeben. Israel muss unbedingt ein neues Kampfflugzeug haben, um die militärische Vormachtstellung im Mittleren Osten sichern zu können. Luftwaffenkreise überlegen sich auch die Beschaffung der neusten F-15 Eagle Variante, um ihre älteren F-15 und F-16 Kampfjets abzulösen. Die ersten F-35A werden voraussichtlich ab 2016 an Israels Luftwaffe geliefert.