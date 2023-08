Indien und Brasilien bauen neues Frühwarnflugzeug

Auf der Basis eines Embraer 145 Jets wird Indien zusammen mit Brasilien ein modernes Frühwarn- und Überwachungsflugzeug entwickeln.

Die elektronischen Systeme und die Software Programme werden in Indien entwickelt, so kommt die aktive Radarantenne von CABS in Bangalore. Embraer wird die Zelle des EMB 145 anpassen und die Systeme in das Flugzeug integrieren. Vorerst werden drei Flugzeuge gebaut. Einige Frühwarn- Embraers fliegen bereits mit anderen Systemen für Brasilien, Mexico und Griechenland.