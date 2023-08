F-16 für Jordanien

Am 28. Juli 2009 lieferte die holländische Luftwaffe sechs F-16 Doppelsitzer aus ihren Beständen an die jordanische Luftwaffe.

Die F-16 Doppelsitzer starteten am 28. Juli von der holländischen Luftwaffenbasis Leeuwarden in Richtung neuer Heimat. Die F-16 Kampfflugzeuge aus den Beständen der Royal Netherlands Air Force wurden in Holland grundüberholt, bevor sie an die jordanische Luftwaffe übergeben wurden. Holland und Belgien verkauft grosse Teile ihrer F-16A Flotte an fremde Luftwaffen, da sie in beiden NATO Ländern aus Kostengründen unbenutzt herumstehen. Die Maschinen werden zu Stückpreisen von rund sechs Millionen US Dollar gehandelt. Die sechs Doppelsitzer werden neu in der nähe von Amman stationiert sein. Die F-16 aus den Beständen Belgiens und Hollands gehören selbst nach bald 30 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen, diese F-16 Kampfjets zählen rüstungstechnisch gesehen weiterhin zur Klasse der kampfstarken Flugzeuge.