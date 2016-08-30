Chalair fliegt von Hamburg nach Antwerpen

Chalair Hamburg-Antwerpen (Foto: Hamburg Airport)

Seit gestern ist die bei Geschäftsreisenden beliebte Strecke Hamburg – Antwerpen wieder im Streckennetz von Hamburg Airport vertreten.

Die Fluggesellschaft Chalair Aviation verbindet die beiden wichtigen Hafenstädte neunmal wöchentlich von Montag bis Freitag per Direktflug. Geflogen wird mit der komfortablen 19-sitzigen Beechcraft 1900.

Nach der Insolvenz der belgischen Fluggesellschaft VLM Airlines wurde die Strecke Hamburg – Antwerpen am 22. Juni 2016 mit sofortiger Wirkung eingestellt. Jetzt übernimmt Chalair Aviation die Route. „Wir freuen uns, dass wir so schnell eine neue Fluggesellschaft für die Strecke Hamburg – Antwerpen gewinnen konnten. Mit Chalair Aviation führt ein verlässlicher Partner die bei Business-Reisenden beliebte Verbindung fort“, so Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport.

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