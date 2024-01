F-16 Fighting Falcon für die Slowakei

Erstflug F-16D für die Slowakei (Foto: Lockheed Martin)

Lockheed Martin hat kürzlich die ersten zwei F-16 Viper aus dem Block 70 an die Slowakei übergeben, die Slowakei hat vierzehn modernste F-16 bestellt.

Lockheed Martin hat am 10. Januar 2024 die offizielle Auslieferung der ersten beiden neu gebauten F-16 aus dem Block 70 für die slowakische Luftwaffe bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um einen Einsitzer F-16C und einen Doppelsitzer F-16D. Die F-16 werden auf der Lockheed Martin Endfertigungslinie in Greenville, South Carolina gebaut. Die slowakischen Luftstreitkräfte werden mit den modernen F-16 Kampfjets ihre MiG-29 ersetzen. Die F-16 Auslieferungen für die Slowakei werden bis 2025 fortgesetzt, und die erste Gruppe der F-16 Fighting Falcons soll Mitte 2024 in der Slowakei eintreffen.

Landung der ersten F-16D für die Slowakei nach dem Jungfernflug (Foto: Lockheed Martin)

Die neuste Variante der Fighting Falcon ist mit dem APG-83 Radar ausgerüstet, dabei handelt es sich um den modernsten Radar mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung. Der SABR (Scalable Agile Beam Radar) stammt von Northrop Grumman. Bei der neusten F-16V Variante bildet das APG-83 das Herzstück der Avionik, daneben wurde die Weiterentwicklung mit einer neuen Anzeigeeinheit in der Mittelkonsole, einem modernisierten Missionscomputer, einem Hochleistungs-Ethernet-Datenbus und mehreren weiteren Verbesserungen des Waffensystems hochgerüstet. Das komplette Waffensystem gehört zur fünften Generation und kann sich somit am Weltmarkt mit Kampfjets der neusten Generation messen.