Wi-Fi bei Cathay Pacific

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Kunden, die mit Cathay Pacific fliegen, können das hochmoderne IFE-System und High-Speed Wi-Fi der Fluggesellschaft in jeder Kabine und auf jeder Strecke geniessen.

Damit unterstreicht die Fluggesellschaft ihr Engagement für ein hervorragendes Kundenerlebnis und Design sowie ihr Bestreben, die beste Premium-Airline der Welt zu werden.

Guillaume Vivet, General Manager Customer Experience Design, erklärt: „Dieser wichtige Meilenstein spiegelt Cathay Pacifics langjähriges Engagement und ihre Führungsrolle in Innovation und kundenzentriertem Design wider. Wir sind uns bewusst, wie wichtig unseren Kundinnen und Kunden der Zugang zu erstklassiger Unterhaltung und zuverlässiger Verbindung während ihrer Reise ist. Ob geschäftlich oder privat unterwegs, unsere Fluggäste werden schon bald auf allen unseren Flügen Zugang zu preisgekrönter Unterhaltung und unvergleichlicher Konnektivität haben, was ihre Reise ebenso unvergesslich machen wird wie ihre Destinationen.“

Seit der erstmaligen Einführung von Seatback IFE im Jahr 1992 hat Cathay Pacific kontinuierlich in digitale Innovationen an Bord investiert, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Die Fluggesellschaft unterstrich ihr Engagement für herausragende Leistungen in diesem Jahr mit der Einführung von 4K HDR, und bietet damit ultrahochauflösende 4K-Bildschirme und einen breiteren Farbbereich an Bord, um ein intensiveres, angenehmeres und intuitiveres Seherlebnis zu schaffen.

Cathay Pacifics Kunden und Kundinnen profitieren von einem massgeschneiderten und erstklassigen Erlebnis und einer sorgfältig zusammengestellten IFE-Bibliothek mit exklusiven Marken-Inhalten. Darüber hinaus können Reisende der First oder Business Class sowie Cathay Diamond Mitglieder auf Flügen von Cathay Pacific kostenlose Wi-Fi-Dienste nutzen.

Die Fluggesellschaft wurde für ihr innovatives IFE-System mit verschiedenen renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter kürzlich als Gold-Gewinner in der Kategorie «Excellent Communications Design – Interactive User Experience» des German Design Award und als Gewinner des Red Dot Award: Brands & Communication Design – User Interface Design.

Cathay Pacifics