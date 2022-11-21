Cathay Pacific meldet Oktoberzahlen
Cathay Pacific konnte im Oktober 2022 gut 400 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Oktober 2019 waren es noch rund 3 Millionen Passagiere.
Cathay Pacific leidet weiter unter Corona, mit der Airline aus Hongkong flogen auch im Oktober 2022 fast keine Passagiere, nur gerade einmal 400.909 Passagiere nutzten die Dienste der Fluggesellschaft aus Hongkong, das waren immerhin schon doppelt so viele wie im Vorjahresoktober. Das Angebot wurde verglichen mit dem Oktober 2021 um 108 Prozent auf 2,877 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 416 Prozent auf 2,117 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge lag bei 73,6 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 44 Prozentpunkte verbessert.
Die transportierte Fracht ist um 20,1 Prozent auf 109 Tausend Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 69,0 Prozent, was einer Verschlechterung von 13,9 Prozentpunkten gleichkommt.