F-15E Strike Eagle über Libyen abgestürzt

Bei einem Kampfeinsatz über Libyen ist ein F-15E Strike Eagle der US Air Force abgestürzt.

Der Pilot und Waffensystemoffizier konnten mit dem Schleudersitz aussteigen und sicher geborgen werden. Bei dem Schleudersitzausstieg zogen sich die beiden Besatzungsmitglieder nach Angaben des Afrika Kommandos der US Air Force leichte Verletzungen zu. Wahrscheinlich wurden die abgestürzte Besatzung durch einen Hubschrauber der US Air Force geborgen, dies konnte von den Einsatzkräften jedoch nicht bestätigt werden. Der Zwischenfall ereignete sich gestern in der Nacht, die US Air Force gab noch nicht bekannt, in welcher Region sich der Absturz ereignete, man geht davon aus, dass der moderne Kampfjet nicht von libyschen Truppen abgeschossen wurde.