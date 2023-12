Embraer C-390 für Südkorea

Embraer C-390 Südkorea (Foto: Embraer)

Südkorea hat sich für den C-390 Millennium Militärtransporter von Embraer entschieden, damit wird Südkorea Erstkunde für den Millennium Transporter in Asien.

Embraer hat nicht bekanntgegeben wie viele C-390 Millennium Militärtransporter in den bereits unterzeichneten Vertrag eingehandelt wurde. Die südkoreanische Presse schreibt von drei Maschinen, die für einen Betrag von rund 550 Millionen US-Dollar gekauft wurden. Südkorea hat sich mit Embraer darauf verständigt, dass viele Arbeiten für die Transporter aus Ausgleich von Partnerunternehmen in Südkorea unternommen werden können.

„Wir begrüßen die Luftwaffe der Republik Korea in der wachsenden Zahl von Luftstreitkräften, die sich für den C-390 Millennium entschieden haben, das modernste militärische taktische Transportflugzeug in dieser Größenklasse. Tag für Tag hat das Flugzeug seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, ein breites Spektrum an Missionen mit großer Effizienz, Wartungsfreundlichkeit und Geschwindigkeit zu erfüllen“, sagte Bosco da Costa Jr., Präsident und CEO von Embraer Defence & Security. „Dies ist eine neue Ära in den Beziehungen zwischen Brasilien und Südkorea, und gemeinsam mit unseren koreanischen Partnern sind wir bestrebt, die Fähigkeiten der brasilianischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie auszubauen.“

Südkorea ist nach Brasilien, Portugal, Ungarn, den Niederlanden, Österreich und der Tschechischen Republik das siebte Land, das sich für die C-390 entschieden hat. Der C-390 definiert den militärischen Lufttransport neu und stellt die Denkweise der Plattformen der aktuellen und zukünftigen Generation auf die Probe, denn er zeichnet sich durch Multimissionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Interoperabilität aus.

Seit ihrer Inbetriebnahme bei der brasilianischen Luftwaffe im Jahr 2019 und zuletzt bei der portugiesischen Luftwaffe im Jahr 2023 hat die C-390 ihre Tauglichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung unter Beweis gestellt. Die derzeit im Einsatz befindliche Flugzeugflotte hat mehr als 10.800 Flugstunden absolviert, mit einer Betriebsverfügbarkeit von rund 80 % und Missionsabschlussquoten von über 99 %, was eine außergewöhnliche Produktivität in dieser Kategorie demonstriert.