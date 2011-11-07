British und Iberia melden weniger Passagiere

British Airways und Iberia transportierten im Oktober 2011 zusammen 4,560 Millionen Fluggäste, das ist gegenüber dem Vorjahresoktober ein Minus von vier Prozent.

Die beiden Airlines sind seit anfangs 2011 in der International Airlines Group IAG zusammengefasst und melden die Verkehrszahlen jetzt unter dem gemeinsamen Holding Dach. Das Angebot an Sitzplatzkilometern ist im Berichtsmonat Oktober um 2,7 Prozent auf 18,388 Milliarden gesteigert worden. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,9 Prozent auf 14,735 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Punkte auf 80,1 Prozent. Die Frachtleistung ist um 3,8 Prozent auf 531 Millionen Tonnen Kilometer zurück gegangen.