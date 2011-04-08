British und Iberia melden Passagieranstieg

Bei den Fluggesellschaften British Airways und Iberia hält der positive Passagiertrend im März 2011 weiter an, die beiden Airlines transportierten im Berichtsmonat 4,165 Millionen Fluggäste, das waren 6,3 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Bei den Fluggesellschaften British Airways und Iberia hält der positive Passagiertrend im März 2011 weiter an, die beiden Airlines transportierten im Berichtsmonat 4,165 Millionen Fluggästen, das waren 6,3 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.