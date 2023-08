Dritter F-35B trifft in Patuxent River ein

Am 17. Februar 2010 startete der dritte F-35B STOVL Prototyp auf dem Werksgelände von Lockheed Martin in Richtung Patuxent River, um dort die beiden F-35B Prototypen beim Flugtestprogramm zu unterstützen.

Geflogen wurde die Maschine durch Test Pilot Jeff Knowles, der Überführungsflug dauerte drei Stunden und zehn Minuten. Auf der Naval Air Station Patuxent River sind bereits zwei STOVL (Short Take Off and Vertical Landing) Prototypen stationiert, BF-03 wird BF-01 und BF-02 im weiteren Flugtestprogramm unterstützen. Die dritte Maschine dient hauptsächlich dazu, den Flugtestbereich bei den statischen und aerodynamischen Kräften genau zu erfassen und zu erweitern. Neben diesen Tests wird BF-03 für die extensive Waffenerprobung herbeigezogen. In der näheren Zukunft werden noch zwei weitere F-35B zum Testprogramm stossen.