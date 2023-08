Die USA liefert modernisierte P-3C an Taiwan

Das US Verteidigungsministerium stimmte der Lieferung von 12 modernisierten P-3C Seeüberwachungsflugzeugen an Taiwan zu.

Die Maschinen stammen aus Restbeständen der US Navy und werden durch Lockheed Martin zu neuem Leben erweckt. Die alten P-3C Orion werden mit einer modernen Avionik ausgerüstet, zusätzlich wird die Zelle überholt, damit das bewährte Seeüberwachungsflugzeug für viele weitere Einsatzjahre im Dienst der taiwanesischen Streitkräften stehen kann. Das Auftragsvolumen erreicht einen Wert von rund 666 Millionen US Dollar, alle 12 Flugzeuge werden bis im August 2015 an Taiwan ausgeliefert werden.