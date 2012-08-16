A400M für die Türkei in der Endmontage

Airbus Military hat im Juni 2012 mit der Endmontage des ersten A400M Atlas Militärtransporters für die Türkei begonnen.

Bei der Maschine handelt es sich um die Baunummer MSN9, es ist nach den beiden französischen Maschinen die dritte Serienmaschine. Die Endfertigung des A400M Militärtransporters findet im Airbus Military Werk San Pablo im spanischen Sevilla statt. Die Türkei hat bei Airbus Military zehn A400M bestellt und will damit ältere C160 Transall Transporter ersetzen. MSN9 soll im nächsten Jahr an die türkischen Luftstreitkräfte übergeben werden.