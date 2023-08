airberlin mit mehr Passagieren im Februar

airberlin konnte im Februar 2011 die Zahl der Passagiere um 1,0 Prozent auf 2.132.057 steigern.

Wegen der umfassenden Streichungen von Ägypten- und Tunesienflügen hat sich die Passagierzahl nicht so gut entwickelt wie im Januar 2011. Aufgrund der politischen Unruhen in Ägypten und Tunesien waren im Februar mehrere hundert Flüge mit einer sechsstelligen Passagierzahl ausgefallen. Im Vergleichsmonat des Vorjahres begrüßte airberlin 2.111.716 Gäste an Bord. Die Auslastung der Flotte erhöhte sich im Februar 2011 um 1,4 Prozentpunkte von 70,0 auf 71,4 Prozent. Die Kapazität wurde im Februarvergleich um 1,0 Prozent reduziert. Von Januar bis Februar 2011 waren 4.277.245 Passagiere im Streckennetz von airberlin unterwegs. Das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent. Die Auslastung stieg im 2-Monatsvergleich um 2,5 Prozentpunkte von 69,4 auf 71,9 Prozent. Die Kapazität reduzierte sich in den ersten zwei Monaten des Jahres um 0,3 Prozent.