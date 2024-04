Mit Delta von Stuttgart nach Atlanta

Boeing 767 Delta Air Lines in Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Delta Air Lines verbindet seit dem Ostersonntag wieder Stuttgart mit Atlanta, dabei kommt eine Boeing 767-300 zum Einsatz.

Während der Sommersaison bis Ende Oktober verbindet die amerikanische Fluggesellschaft die deutsche Großstadt viermal wöchentlich jeweils montags, dienstags, donnerstags und samstags mit der pulsierenden Metropole in Georgia.

Kunden, die von der baden-württembergischen Landeshauptstadt nach Atlanta fliegen, haben Zugang zu nonstop Verbindungen zu mehr als 200 Zielen in den USA, darunter Städte wie New York, Los Angeles und San Diego. Delta wird mit der Boeing 767-300 von Stuttgart aus fliegen. Reisende können sich je nach individuellem Bedürfnis für eine der vier Service-Klassen entscheiden. Mehr Beinfreiheit als die Main Cabin bietet beispielsweise die Delta Comfort Plus, weitere gehobene Annehmlichkeiten werden in der Premium-Klasse Delta Premium Select geboten. Das Rundum-Sorglos-Programm bekommen Gäste, die in Deltas Business Class Delta One zu ihrem Wunschziel fliegen. Dazu zählen unter anderem kulinarische Überraschungen vom Drei-Gänge-Menü bis zum Dessert, sowie ein Flat Bad zum Ausstrecken, handgefertigte Someone Somewhere Amenity Kits und Plüschbettwäsche aus recycelten Materialien.

Alle Service-Kabinen bieten maximale Unterhaltung für die Zeit an Bord: Premium-Entertainment von Delta Studio, Lade-Anschlüsse an den Sitzen, High-Speed-WLAN (kostenpflichtig; kostenloses WLAN ab Ende 2024) und kostenloses mobiles Messaging über iMessage, WhatsApp und Facebook Messenger.

Passagiere ab Stuttgart fliegen immer um 10:40 Uhr ab und landen um 15:05 Uhr in Atlanta. Auf direktem Weg zurück geht es montags, mittwochs, donnerstags und sonntags um 17:30 Uhr Ortszeit, die Landung erfolgt am darauffolgenden Morgen um 8:40 Uhr. Die Flüge werden in Zusammenarbeit mit Deltas Joint-Venture-Partnern Air France-KLM und Virgin durchgeführt.