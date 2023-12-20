Neue Eurowings Destinationen ab Stuttgart

Airbus A320 Eurowings Start am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

England-Fans aufgepasst: Die Fluggesellschaft Eurowings hat für den kommenden Sommer etliche neue Ziele ab Stuttgart angekündigt, darunter Manchester und Edinburgh.

Ab Anfang Mai fliegt die Airline dreimal pro Woche vom Landesflughafen nach Manchester und dreimal wöchentlich in die schottische Hauptstadt. Wer also den Norden Großbritanniens erkunden möchte oder umgekehrt als Fußballfan von Schottland nach Stuttgart möchte, findet hier die passenden Flüge.

Ebenfalls neu im Programm für den Sommer 2024 sind das rumänische Iasi und Chisinau in der Republik Moldawien. Beides wird ab Mai 2024 zweimal wöchentlich angesteuert. Alle Flüge sind bereits buchbar.