airBaltic meldet ansteigende Passagierzahlen

Die lettische Airline airBaltic hat im Mai insgesamt 229.475 Passagiere transportiert, dies sind rund 4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die Anzahl Passagiere, die über die Basis in Riga flogen, stieg sogar um 33 Prozent an. Im Mai betrieb airBaltic 3.825 Flüge, acht Prozent weniger als im Vorjahr. Während den ersten fünf Monaten des Jahres beförderte die Fluggesellschaft 947.180 Passagiere, neun Prozent mehr als im Vorjahr auf insgesamt 17.173 Flügen. Die Auslastung lag im Mai um vier Prozentpunkte höher als 2008, nämlich bei 66 Prozent. In den ersten fünf Monaten betrug die Auslastung im Schnitt 63 Prozent, oder sieben Punkte mehr als in derselben Periode des Vorjahres. AirBaltic flog mit einer Pünktlichkeit von 94,2 Prozent.