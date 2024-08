Wizz Air führt Vielfliegerprogramm ein

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Fliegen so oft man möchte und wohin man will! Möglich macht dies das neue Programm All you can fly, das Wizz Air neu aufgelegt hat.

All you can fly Mitglieder können innerhalb von zwölf Monaten auf 800 Strecken in über 50 Länder reisen. Die WIZZ All you can fly-Mitgliedschaft ist die erste ihrer Art in Europa und Wizz Air die einzige Fluggesellschaft, die eine große Anzahl von Flügen zu einem festgelegten Preis anbietet.

Die Jahresmitgliedschaft von 599 Euro eröffnet den Zugang zu Flügen im gesamten Streckennetz von Wizz Air mit einer Buchungsgebühr von 9,99 Euro pro Flug.

Schnäppchenjäger sparen dank eines Vorverkaufsangebots: Die All you can fly-Mitgliedschaft gibt es dabei für 10.000 Kunden bereits um 499 Euro. Der Vorverkauf beginnt am 13. August 2024, 10:00 Uhr MEZ und endet am 15. August um 23:59 Uhr MEZ. Danach gibt es die die Mitgliedschaft zum regulären Preis von 599 Euro, Flüge in diesem Programm können ab dem 25. September 2024 bis 72 Stunden vor dem gewünschten Abflugtermin gebucht werden. Bereist werden können fast 200 Städte und über 50 Länder auf 800 WIZZ-Strecken. Der Erstflug ist für neue Mitglieder kostenlos.

«Die WIZZ All You Can Fly-Mitgliedschaft bietet Kunden Hunderte von spontanen Reiseoptionen zu einem Festpreis und gibt ihnen die Freiheit, zu fliegen, wann immer es ihnen passt», erklärt Silvia Mosquera, Commercial Officer von Wizz Air. «Von abenteuerlustigen Reisenden bis hin zu digitalen Nomaden» Vielfliegern wird diese Mitgliedschaft das Reisen erleichtern.“

Zusatzleistungen wie Gepäck und Sitzplatzwahl sind nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten, können aber wie gewohnt separat hinzugebucht werden. Die Sitzplätze sind abhängig von der Verfügbarkeit und es kann nicht garantiert werden, dass die Tarife für die WIZZ All you can fly-Mitgliedschaft für jeden von Wizz Air beworbenen Flug verfügbar sind.

