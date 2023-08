WestJet Airlines Inc. seit 14 Monaten mit steigenden Passagierzahlen

Dank andauernder grossen Anfrage fliegt die WestJet Airlines Inc. nun schon seit 14 Monaten in Folge Rekordzahlen bei der Auslastung ein.

Im Februar betrug die Anzahl der besetzten Sitze 82.8%, einen halben Punkt mehr als im Vorjahr. Die Kapazität der Nr. 2 in Kanada stieg in der selben Periode um 18.2% auf 1.28 Milliarden, während das Einkommen pro Passagiermeile 19% zulegte und auf 1.06 Milliarden kletterte. Ursachen für die hervorragenden Zahlen seien unter anderem die grosse Nachfrage bei WestJet Vacation und die stetig verbesserten Netzwerkverbindungen. Am Mittwoch lagen die Aktien der WestJet bei $19.44, in den letzten 12 Monaten haben sie einen Wertzuwachs von 34% erfahren.