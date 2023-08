Weitere Airline Pleite

Der englische Touristikkonzern mit seiner Airline XL Airways stellte den Betrieb ein und liess Touristen an ihren Feriendestinationen sitzen.

XL Leisure Group ist der drittgrösste Reisekonzern Englands. Der Pauschalreiseanbieter betreibt die Fluggesellschaft XL-Airways. Am Freitag, dem 12. September, wurden alle Flüge eingestellt. Der Reisekonzern meldete Bankrott an. Das Management versuchte alles, um den Touristikkonzern zu retten, es war jedoch nicht möglich frisches Kapital zu finden. Die Unternehmung hinterlässt einen Schuldenberg von 180 Millionen Euro. Als Hauptgrund für das Scheitern gibt der Konzern die hohen Treibstoffkosten an. Die XL Airways Germany und XL Airways France sind von der Pleite nicht betroffen und wurden von der Straumur-Burdaras Investment Bank aus Island übernommen. Sie laufen als eigenständige Fluggesellschaften weiter. Weitere Informationen