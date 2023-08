Weitere Airbus Maschinen für China

Frankreichs Zeitung La Tribune berichtet, dass China mit EADS über den Kauf von bis zu 150 weiteren Airbus Maschinen verhandelt.

Über solche Verhandlungen wurde bereits vor einigen Monaten berichtet. Die französische Tageszeitung La Tribune bezieht sich in dem neusten Bericht auf verschiedene Quellen, die Airbus nahe stehen. Bei den Verhandlungen geht es um 150 Airbus Maschinen, die einem Marktwert von bis zu 16 Milliarden US Dollar entsprechen sollen. Solche Gespräche finden immer wieder statt, denn die chinesische Regierung muss bestrebt sein, dass Chinas Fluggesellschaften die nötigen Flugzeuge von Airbus und Boeing in nützlichen Fristen beschaffen können, damit das Wachstum des chinesischen Luftverkehrs weiter garantiert werden kann. Mit Airbus sind solche Verhandlungen noch wichtiger als mit Boeing, da bereits Endfertigungsstrassen für Airbus Kurzstreckenjets in China beheimatet sind.