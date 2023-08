Airbus bezieht Strukturteile aus China

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat am 15. September 2010 einen Grossauftrag an den chinesischen Produzenten Commercial Aircraft Company vergeben.

CCAC kann für den neuen Airbus Langstreckenjet die Spoiler und Beplankungsteile herstellen. Die Komponenten sind zum grössten Teil aus modernsten Kunstfaserstoffen aufgebaut und erfordern bei der Produktion ein hohes Fachwissen. Der chinesischen Industrie werden für das erstellen der Fertigungsprozesse Spezialisten aus der österreichischen Unternehmung FACC zur Verfügung stehen. FACC hat für diesen Know How Transfer unabhängige Verträge mit Airbus geschlossen. Fünf Prozent der Komponenten für den A350 XWB sollen in Zukunft aus der Volksrepublik China bezogen werden.