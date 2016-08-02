Rostock-Laage mit neuem Passagierrekord

Rostock Airport (Foto: Rostock Airport)

Der Flughafen Rostock-Laage, verzeichnete im Juli 2016 mit 50.603 Passagieren einen Zuwachs von mehr als 100% im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit einen neuen Rekord.

Seit Bestehen des zivilen Flugbetriebes auf dem mitbenutzten Militärflughafen wurde erstmals die Schwelle von mehr als 50.000 Passagieren pro Monat überschritten.

Bis Ende Juli wurden bereits 140.926 Passagiere ab/an Rostock-Laage befördert, noch vor 10 Jahren war das die Gesamtpassagierzahl eines Jahres. Insgesamt stieg die Zahl der Passagiere in den ersten sieben Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zweistellig um über 25%. Damit ist Rostock in diesem Zeitraum wachstumsstärkster Flughafen in Deutschland.

Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hat der Einstieg in das Geschäft mit den Zubringerflügen für die Kreuzfahrtschiffe. Nach dem Beginn in 2015 mit Costa werden diese Flüge in diesem Jahr für Pullmanntur, MSC und Costa organisiert. Dementsprechend haben sich die Passagierzahlen allein in diesem Segment im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

Erfreulich ist, dass das diesjährige Wachstum von allen vier Geschäftsfeldern des Flughafens Rostock-Laage getragen wird. Die Entwicklung in den anderen drei Bereichen:

– Im Geschäftsreiseverkehr wurde das Angebot neben den innerdeutschen Verbindungen nach Stuttgart und Köln seit April durch tägliche Flüge zwischen Rostock und München erweitert.

– Im Incoming – Tourismus erreichen in diesem Sommer Gäste aus Linz und Basel per Flugzeug die Urlaubsregionen Mecklenburg Vorpommerns.

– Im Ferienflugbereich hat Germania seit der Stationierung eines Flugzeuges die Anzahl der Ziele und der Frequenzen deutlich erhöht.

„Wir freuen uns über die positive Entwicklung am Flughafen Rostock-Laage, von der auch unsere Partner in der Region profitieren, sowohl im Tourismus, als auch in der Wirtschaft“, so Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer des Flughafens Rostock-Laage.

Airport Rostock-Laage