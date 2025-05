Von Paderborn/Lippstadt nach München

Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Wikipedia)

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt freut sich über die Aufnahme der Flüge nach München, ab dem September soll die Linie wieder bedient werden.

Jetzt stehen alle zentralen Fakten fest: Die skyhub PAD GmbH & Co. KG ermöglicht in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft DAT ab 1. September 2025 täglich bis zu drei Flüge von Paderborn/Lippstadt nach München und zurück (montags bis freitags und sonntags). Ab sofort sind zunächst die Direktverbindungen (Point-to-point) online buchbar. Nach der Finalisierung des sogenannten Interlining-Abkommens mit der Lufthansa durch die DAT werden auch die Drehkreuz-Anbindungen möglich sein, bei denen das Gepäck bequem durchgecheckt wird.

Nach der Aufkündigung der Verbindung nach München zu Ende Mai 2025 hatte sich im Herbst 2024 eine Initiative aus Unternehmern und Privatpersonen zusammengefunden, um die insbesondere auch für die heimische Wirtschaft sehr wichtige Strecke weiterzuführen. Im März erfolgte die Gründung der skyhub PAD GmbH & Co. KG, die das Kapital für die Anschubfinanzierung bereitstellt. Einen Monat später schloss skyhub PAD einen Vertrag mit der DAT, die die Flüge durchführen wird. Nur wenig später stehen auch die Flugzeiten fest.

Von Paderborn/Lippstadt starten die Maschinen ab dem 1. September 2025 um 7.00 Uhr (Ankunft: 8.25 Uhr), 13.55 Uhr (Ankunft: 15.20 Uhr) und 18.30 Uhr (19.55 Uhr). Mit diesen Flugzeiten ist in München die Erreichbarkeit vieler Weiterflüge in die ganze Welt, vor allem auch in die USA und nach Asien, optimal sichergestellt. In der entgegengesetzten Richtung heben die Flugzeuge um 9.00 Uhr (Ankunft: 10.30 Uhr), 16.10 Uhr (Ankunft: 17.35 Uhr) und 20.35 Uhr (Ankunft: 22.00 Uhr) ab. Ab sofort sind die Flüge nach und von München im Internet unter skyhub-pad.de buchbar. Die Buchbarkeit der Drehkreuz-Anbindungen erwartet skyhub PAD voraussichtlich im Juni 2025.

Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf und dem erzielten Ergebnis. Schließlich gibt es für unser Geschäftsmodell kein Vorbild, sodass wir uns alle Details selbst erarbeiten mussten. Mein herzlicher Dank geht an alle Gesellschafter der skyhub PAD GmbH & Co. KG für ihr Vertrauen, an die DAT und die Lufthansa für die vorbildliche Unterstützung sowie an meine Mitstreiter bei der operativen Umsetzung. Wir haben bereits viele hundert Stunden in dieses Projekt investiert, jetzt zahlt sich die Pionierarbeit aus. Schon bald wird unsere Region wieder an das Drehkreuz München angebunden sein, und das von Beginn mit bis zu drei Flügen pro Tag,

erläutert Christoph Plass, der auch in seiner Funktion als Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld das Projekt mit großem Engagement vorangetrieben hat und den Beirat der skyhub PAD GmbH & Co. KG führt.

DAT wird die Flüge zwischen Paderborn/Lippstadt und München mit einer ATR72-600 bedienen, die 70 komfortable Sitzplätze bietet. „Dabei handelt es sich um ein besonders leises und effizientes Turboprop-Flugzeug, das speziell für kürzere Strecken entwickelt worden ist. Dank modernster Technik fliegen diese Maschinen nicht nur komfortabel, sondern auch klimafreundlicher als herkömmliche Jets“, betont der Geschäftsführer der skyhub PAD GmbH & Co. KG, Klaus Marx. Aufgrund der großen Nachfrage geht das Unternehmen von einer schnellen Buchung der ersten Verbindungen aus. Die Flugpreise beginnen ab 149 Euro inklusive Steuern und Gebühren für eine Strecke.

Gemeinsam mit der DAT arbeitet skyhub PAD intensiv an der Finalisierung des Interlining-Abkommens mit der Lufthansa, um die Anbindung der Region an die ganze Welt noch bequemer zu ermöglichen. Sobald dieser Zeitpunkt feststeht, wird skyhub PAD die Öffentlichkeit entsprechend informieren.

Skyhub