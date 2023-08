Virgin Blue's Aktien auf Abwärtskurs

Nachdem Virgin Blue bekannt gegeben hatte, dass ihr Gewinn sich um die Hälfte verringern würde, fiel ihr Aktienwert um 18,5%.

Virgin Blue hatte am Freitag gemeldet, dass sie einen Gewinn von US$ 93 Millionen erwarte, über die Hälfte weniger als im letzten Jahr, als die Airline US$ 200,5 Millionen verdiente. Die Fluggesellschaft sieht sich neben den erhöhten Treibstoffpreisen auch mit neuer Konkurrenz auf dem Australischen Flugmarkt konfrontiert. Sie will nun den Verkauf von Anteilen an eine andere Airline prüfen. Zurzeit besitzt Toll Holdings 63% der Virgin Blue, die britische Virgin Group hält zirka 25% der Anteile.