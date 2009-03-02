Virgin Blue will neue Flugzeuge kaufen

Die australische Low Cost Airline Virgin Blue könnte noch in diesem Jahr eine Grossbestellung über 60 neue Verkehrsflugzeuge platzieren.

Virgin Blue evaluiert Ersatzmaschinen für ihre ältesten Boeing 737 Flugzeuge. Laut Aussagen des Geschäftsführers Brett Godfrey wurden die ersten Flugzeuge vor acht bis neun Jahren gekauft und müssten langsam durch neuere Modelle ersetzt werden, zudem laufen im nächsten Jahr bei 16 Maschinen die Mietverträge ab. Virgin Blue sieht in der heutigen Marktlage gute Chancen 50 bis 60 neue Verkehrsflugzeuge zu vorteilhaften Konditionen kaufen zu können und hofft bis Ende Jahr eine Grossbestellung platzieren zu können.

Link: Virgin Blue

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