Viele Ferienreisende nutzten den Flughafen Köln Bonn

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Die größte Reisewelle des Jahres ebbt nach sechseinhalb intensiven Wochen am Köln Bonn Airport nur langsam ab, der Flughafen zieht eine positive Reisebilanz.

Mit dem Wiederbeginn der Schule nach den nordrhein-westfälischen Sommerferien, zieht der Flughafen Köln/Bonn eine positive Bilanz. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Passagiere gezählt, die am Airport abgeflogen oder gelandet sind. Spitzentag war der erste Sonntag im August (4.8.) mit rund 43.000 Reisenden. Am gesamten letzten Ferienwochenende zählte Köln/Bonn von Freitag bis Sonntag (16.-18.8.) knapp 120.000 Passagiere.

„Die Sommerferien bedeuten immer sehr volle Terminals und besonders herausfordernde Wochen. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnern für ihren engagierten Einsatz und ihre großartige Arbeit“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Auch in den kommenden Wochen rechnen wir mit einem hohen Passagieraufkommen, das bis in den Herbst anhält. Im September und Oktober erwarten wir erneut jeweils mehr als eine Million Fluggäste“, so Schmid.

Insbesondere die Reiselust zu Badeorten und Sonnenzielen in Europa blieb in den diesjährigen Sommerferien, vor allem bei Familien mit Kindern, ungebrochen. Beliebtestes Urlaubsland war die Türkei mit rund 500.000 Reisenden, dahinter folgten Spanien (mehr als 360.000 Passagiere) und Italien (rund 141.000 Passagiere). Das populärste Ziel der Fluggäste war Antalya mit rund 230.000 Reisenden. Auf den Plätzen zwei und drei lagen Palma de Mallorca (191.000 Passagiere) und Istanbul (rund 122.000 Passagiere).

Gute Verbindungen bieten sich Flugreisenden auch in den kommenden Reisemonaten. Pünktlich zum Start der Herbstferien eröffnet die Fluggesellschaft Marabu ihre neue Basis am Airport und fliegt regelmäßig aus dem Rheinland zu beliebten Sonnenzielen auf den Kanarischen Inseln und in Ägypten. Im an die Herbstferien anschließenden Winterflugplan bietet Eurowings neue Direktflüge zu spannenden Destinationen an: Ab dem 28. Oktober geht es drei Mal pro Woche von Köln/Bonn nach Dubai, die Hauptstadt des gleichnamigen Emirats am Persischen Golf. Drei Mal wöchentlich bedient Eurowings ab dem 5. November zudem nonstop die Strecke in die saudi-arabische Hafenstadt Jeddah am Roten Meer.

Flughafen Köln/Bonn