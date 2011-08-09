Cebu Pacific schliesst Airbus Bestellung ab

Cebu Pacific hat die Bestellung über dreissig Airbus A321neo finalisiert, der Auftrag wurde an der Paris Air Show 2011 bekanntgegeben.

Die Low Cost Airline aus den Philippinen will die A321neo Jets für 220 Passagiere in einer Klasse auslegen und mit den Maschinen verkehrsstarke Hauptrouten innerhalb Asiens bedienen. Cebu hat sich noch für keine der beiden Triebwerkoptionen entschieden, die Gesellschaft betreibt ihre A320 Flotte mit dem CFM56. Für den A321neo stehen das LEAP-X von CFM und das PW1100G von Pratt & Whitney zur Auswahl.