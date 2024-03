Uber und Flughafen Düsseldorf verkünden Partnerschaft

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Die Mobilitätplattform Uber und der Flughafen Düsseldorf vereinbaren eine mehrjährige Partnerschaft.

Ab sofort wird es unter anderem einen speziellen Bereich am Terminal geben, an dem die Reisenden, die den Service über die App gebucht haben, abgeholt werden. Für Uber ist es die umfangreichste Partnerschaft mit einem Flughafen in Deutschland.

Die Zusammenarbeit soll vor allem den Passagieren – im Jahr 2023 starteten und landeten rund 19 Millionen Menschen am Flughafen Düsseldorf – das Reisen erleichtern. Dafür gibt es einen speziellen Abholpunkt zentral am Terminalausgang B auf der Ankunftsebene, an dem sich Nutzer der Uber-App und die Fahrer treffen und die vermittelte Fahrt antreten können. Der Bereich ist als „Ride-App-Pickup“ am Ort gekennzeichnet, gut sichtbar mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet und so einfach zu finden. Eine solche nutzerfreundliche und exklusive Lösung einer On-Demand-Mobilitätsplattform ist bisher einmalig an deutschen Flughäfen. Darüber hinaus wird die Sichtbarkeit des Vermittlungsservices von Uber im Düsseldorfer Flughafen, zum Beispiel durch Branding an der Gepäckausgabe, erhöht. Auch in der Uber-App können Nutzerinnen und Nutzer eine Wegbeschreibung abrufen.

„Reisende schätzen, dass sie die Uber-App global, also sowohl in Düsseldorf aber auch, zum Beispiel, in Lissabon und New York nutzen können. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Flughafen Düsseldorf mit dieser umfangreichen Lösung unseren App-Nutzern einen noch besseren Service für die Flughafenfahrten bieten können“, sagt Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber. „Für viele Menschen in Deutschland ist Uber ein ganz selbstverständlicher Teil ihrer Reise. Wir sind bereits an 600 Flughäfen weltweit verfügbar und werden auch zukünftig daran arbeiten, innovative Lösungen an deutschen Flughäfen umzusetzen. Damit können die Reisenden stressfrei in den Urlaub oder auf Geschäftsreisen starten oder die Entspannung nach der Reise möglichst lange genießen.“

„Wir sind immer offen für Innovationen und neue Ansätze. Für uns ist es das erste Mal, dass wir mit einem Ride-Hailing-Dienst zusammenarbeiten. Wir freuen uns über die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erklärt Anja Dauser, Prokuristin und Leiterin Commercial der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Das Angebot fügt sich nahtlos in das Selbstverständnis des Flughafens Düsseldorf als intelligent vernetzter Mobility Hub ein, der die unterschiedlichen Verkehrsträger für ein exzellentes Reiseerlebnis miteinander verbindet. Mit dem DUSsharing hub in unmittelbarer Terminalnähe sind wir bereits Vorreiter in Sachen Carsharing und geteilter Mikromobilität.“

In einer aktuellen Umfrage der Mobilitätsplattform landet die Fahrt zum oder vom Flughafen bei den Nutzerinnen und Nutzern auf einem Spitzenplatz. Sie nutzen die Uber-App gerne, um sicher und bequem eine Fahrt dorthin vermittelt zu bekommen. Uber ist an mehr als 160 Flughäfen in Europa, im Mittleren Osten und Afrika verfügbar, weltweit an mehr als 600.

Flughafen Düsseldorf