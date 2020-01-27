American meldet soliden Gewinn

Berlin Tegel American Airlines (Foto: FBB)

Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete American Airlines bei einem Umsatz von 45,768 Milliarden US Dollar einen Nettogewinn von 2,179 Milliarden US Dollar.

Der Umsatz ist von 44,541 Milliarden US Dollar auf 45,768 Milliarden US Dollar um 2,8 Prozent angestiegen. Die Kostenseite verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 42,062 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 3,706 Milliarden US Dollar, das entspricht einer Verbesserung von 7,5 Prozent. Die Betriebsmarge erreichte im Geschäftsjahr 2019 bei American Airlines 8,1 Prozent, was dem Branchenwert in der Airline Industrie entspricht. Der Nettogewinn erreichte bei der weltweit größten Fluggesellschaft im vergangenen Berichtsjahr 2,179 Milliarden US Dollar, dieser konnte somit um 2,9 Prozent gesteigert werden.

Im vierten Quartal 2019 stiegen die Einnahmen um 3,4 Prozent auf 11,313 Milliarden US Dollar, die Kosten verteuerten sich um 2,4 Prozent auf 10,437 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte im vierten Quartal 876 Millionen US Dollar, das entspricht einem Gewinnwachstum von 16,9 Prozent. Der Nettogewinn im vierten Quartal erreichte 502 Millionen US Dollar, im Vorjahr bilanzierte American im vierten Quartal einen Nettogewinn von 435 Millionen US Dollar.

Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 215,182 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent. Das Angebot lag bei 285,088 Milliarden Sitzplatzmeilen, Plus 1,1 Prozent. Die Nachfrage erreichte 241,252 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Wachstum von 4,4 Prozent entspricht. Die durchschnittliche Auslastung lag bei soliden 84,6 Prozent und verbesserte sich damit um weitere 2,6 Prozentpunkte. Den Durchschnittsertrag pro Sitzplatzmeile beziffert die weltweit größte Fluggesellschaft auf 17,41 Cents, das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem leichten Minus von einem Prozent.