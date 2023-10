Turkish fliegt seit 50 Jahren nach Nürnberg

Flughafen Nürnberg feiert 50 Jahre Turkish Airlines am Flughafen (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg freut sich zusammen mit Turkish Airlines über das fünfzigjährige Jubiläum der Fluggesellschaft am Flughafen.

Die Flugverbindung, die im Jahr 1973 begann, wird in dieser Woche 50 Jahre alt. Mit rund 210.000 Passagieren in 2022 zählt Turkish Airlines heute zu den wichtigsten Fluggesellschaften in Nürnberg und bietet täglich mehrere Flüge zum internationalen Drehkreuz Istanbul mit weltweiten Umsteigemöglichkeiten.

Abdullah Ömer Celik, General Manager Turkish Airlines Nürnberg: „Wir freuen uns sehr, unser 50-jähriges Jubiläum hier in Nürnberg zu feiern und möchten uns besonders beim Management des Albrecht Dürer Flughafens für die wertvolle Zusammenarbeit bedanken.“ Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe: „Turkish Airlines führt die Menschen zusammen, und vom starken Wachstumskurs profitieren der Flughafen und die ganze Metropolregion.“

Neben den aus familiären Gründen reisenden Passagieren nutzen heute auch immer mehr Geschäfts- und Städtereisende die Verbindung von Turkish Airlines nach Istanbul. Bis zu dreimal am Tag startet das Star Alliance-Mitglied mit Airbus A321 oder Boeing 737 in die boomende Metropole, in Messezeiten sogar mit Airbus A330 mit 289 Sitzplätzen. Insbesondere Passagiere, die nach Asien, Afrika und in den Nahen Osten reisen, profitieren von den vorteilhaften und umfassenden Anschlussverbindungen der Fluggesellschaft.

Auftakt in den 1970ern

Erste, einzeln koordinierte Flüge bildeten 1973 den Auftakt einer lang anhaltenden Partnerschaft zwischen Turkish Airlines und dem Nürnberger Flughafen. Ab dem Winter 1975/76 flog Turkish Airlines dann regelmäßig einmal die Woche jeweils samstags im Pauschalreiseverkehr. Ab Sommer 1976 wurde eine zweite wöchentliche Verbindung aufgelegt, 1988 die dritte und ab 1991 wurde Istanbul viermal wöchentlich angeflogen – von da an regulär im Linienverkehr.

Passagierzahlen schnellten in die Höhe

Ab Mitte der 1990er Jahre kamen die Passagierzahlen auf mehr als 80.000 Fluggäste pro Jahr. Dabei seien auch die zahlreichen Zusatzflüge vor allem zu Beginn der Sommerferien erwähnt, mit denen nicht nur Istanbul, sondern weitere Ziele bedient wurden. Bisher bestes Jahr war 2019 mit vier täglichen Verbindungen im Sommer und mehr als 230.000 Fluggästen.

Seit den 2.000er Jahren hatte sich sowohl das Angebot der Airline selbst wie auch die Zusammensetzung der Passagiere verändert. Turkish Airlines konnte sich bei Business-Reisenden etablieren, die die hohe Servicequalität, die Zuverlässigkeit und das interessante Streckennetz zu schätzen lernten. Entsprechend international ausgerichtet sind inzwischen die Fluggäste an Bord der weiß-roten Maschinen. Gleichzeitig nutzen auch jetzt – wie in den Anfangsjahren – viele Menschen mit türkischen Wurzeln die Gelegenheit, um mit Turkish Airlines nach Istanbul (heute zum neuen Großflughafen Istanbul Airport) und dank des guten inländischen Streckennetztes weiter in die verschiedensten Regionen der Türkei zu reisen.

Nachhaltigkeits-Airbus kommt zum Jubiläum

Zum Jubiläum schickt Turkish Airlines einen Airbus 321 mit einer Sonderbeklebung, um auf den Einsatz von umweltfreundlicherem Biotreibstoff aufmerksam zu machen. Turkish Airlines unterstützt die Bemühungen zur Herstellung von Biokraftstoff und zielt darauf ab, die Anzahl der Flüge mit dieser Alternative zu erhöhen. Außerdem strebt die Airline das „Zero Waste-Prinzip“ voran und bietet im Rahmen des „Green Class“-Konzepts u.a. nachhaltige Servietten aus Kraftpapier, Pappbechern sowie umweltfreundliche Decken und Kissenbezüge aus recyceltem Garn.

Flughafen Nürnberg