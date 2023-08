Turkish bestellt 13 Airbus Maschinen

Turkish Airlines hat bei Airbus drei A330-200F Vollfrachter und zehn A321 Passagierjets bestellt.

Bei den zehn Airbus A321 handelt es sich um Optionen, die in Festbestellungen gewandelt wurden. Laut Aussagen von Airbus waren diese Maschinen noch nicht im Bestellbuch von Airbus enthalten. Die Flugzeuge sollen ab 2012 an Turkish Airlines ausgeliefert werden. Turkish hat ihren ersten A330-200F Frachter im Oktober 2010 in den Dienst gestellt und jetzt total fünf dieser effizienten Airbus Frachter gekauft. Turkish wird die drei neu bestellten A330-200F mit dem bewährten Trent 700 von Rolls Royce ausstatten.