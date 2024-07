TAP Air Portugal feiert Madeira Jubiläum

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Seit 60 Jahren verbindet TAP Air Portugal Lissabon mit der Atlantikinsel Madeira. Die „Insel des ewigen Frühlings“ rückte damit ein Stück näher an Portugal und den Rest der Welt heran.

Der Jungfernflug fand am 8. Juli 1964 statt. Die Uhr stand genau auf 11.24 Uhr, als die Super Constellation der TAP auf dem Flughafen von Madeira landete. Damit wurde gleichzeitig der Flughafen in Santa Catarina eingeweiht und ein lang gehegter Traum der Madeirenser erfüllt.

Seit diesem Tag stellten Schiffe und Wasserflugzeuge nicht mehr die einzige Möglichkeit dar, die „Insel des ewigen Frühlings“ zu erreichen. Seitdem steht TAP ohne Unterbrechung im Dienst Madeiras und der Madeirenser. Selbst während der Corona-Pandemie war TAP die einzige Fluggesellschaft, die die portugiesische autonome Region weiterhin anflog.

Heute verbindet TAP siebenmal am Tag Lissabon und den Flughafen Cristiano Ronaldo, zwei Flüge am Tag verkehren zwischen Porto und Madeira. Damit unterstreicht die Airline das Engagement, mit dem sie von Anfang an den Ausbau Madeiras als angesehenes Reiseziel mit einer großen nationalen und internationalen Nachfrage unterstützt hat.

Auch für Passagiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist seitdem die fruchtbare Atlantikinsel einfach erreichbar. Sie können mit zahlreichen attraktiven Verbindungen aus ihren Heimatländern über das TAP-Drehkreuz Lissabon oder Porto Anschlussflüge nach Funchal buchen – zum günstigen Tarif ab 284 Euro für Hin- und Rückflug inklusive Steuern und Gebühren. Zudem haben sie dabei die Möglichkeit, im Rahmen des preisgekrönten Stopover-Programms von TAP Air Portugal ihre Reise in Lissabon oder Porto für bis zu zehn Tage zu unterbrechen und dabei zahlreiche attraktive Angebote zu nutzen.

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 1250 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 30 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 13 in Mittel- und Südamerika, 13 in Afrika und im Nahen Osten und 39 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.