System für Flugplanung versagte an US Flughäfen

Am Dienstag führte eine Panne im Flugplan Computersystem zu Verspätungen von hunderten von Flügen an den grössten US Flughäfen.

Gemäss der Flugüberwachungsbehörde FAA bestand für in der Luft befindliche Flugzeuge nie Gefahr. Das Problem wurde um 18 Uhr EDT (24 Uhr MESZ) behoben, rund 4,5 Stunden nachdem in einer Anlage südlich von Atlanta eine Verbindung fehlschlug. Der Computerabsturz hat zu Verspätungen von Dallas und Chicago bis zur Ostküste geführt.

Als Ursache wird ein internes Softwareproblem vermutet, ein terroristischer Angriff von Hackern wird ausgeschlossen. Die zweite Anlage in Salt Lake City musste während der Panne einspringen, war aber schnell überlastet. „Daher mussten wir die gesamte Flugplaninformation fallen lassen und die auf den Start wartenden Personen von Hand einschreiben,“ sagte eine Sprecherin der FAA. Nach einer Panne im letzten Jahr in Memphis warf die Gewerkschaft der FAA vor, zu viel beim Notfallsystem zu sparen.