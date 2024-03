Start der Osterferien am Flughafen Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und passend zum Frühlingsbeginn startet der Dortmund Airport am 22. März 2024 in die erste Ferienphase des Jahres.

Während der zweiwöchigen NRW-Osterferien wird am Dortmunder Flughafen ein Passagieraufkommen von rund 140.000 Reisenden erwartet. Neben einer Vielzahl an Ganzjahreszielen stehen für Ferienreisende auch wieder bekannte Warmwasserziele wie Alicante und Catania zur Auswahl. Besonders häufig werden die beliebten Urlaubsregionen Palma de Mallorca und Antalya bedient. Auf die spanische Mittelmeerinsel geht es dank der Flüge von Ryanair und Eurowings bis zu viermal täglich, während SunExpress die türkische Riviera sechsmal die Woche ansteuert. Klassiker wie London oder Rom sind immer eine Reise wert und eignen sich ideal für einen Oster-Kurztrip. Für Reisende, die gerne Neues entdecken hat der Dortmund Airport zahlreiche weniger bekannte aber genauso faszinierende Reiseziele im Angebot, wie beispielsweise Ohrid. Gelegen am gleichnamigen malerischen Ohrid-See zählt die Region in Nordmazedonien zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ebenso sehenswert ist die ehemalige Kulturhauptstadt Timișoara im Westen Rumäniens. Beide Destinationen sind mehrmals wöchentlich über das Wizz Air-Streckennetz aus Dortmund erreichbar.

Da zur Ferienzeit mit einem erhöhten Reiseaufkommen gerechnet wird, sollte ausreichend Zeit für Anreise, Check-in und Sicherheitskontrollen eingeplant werden. Allen Reisenden wird empfohlen, mindestens zwei Stunden vor geplantem Abflug am Airport zu sein, damit einem entspannten Reisebeginn nichts im Wege steht.