F-15 Eagle landen auf Autobahn

F-15 Eagle landet auf Autobahn (Foto: Republic Singapore Air Force)

Die Republic Singapore Air Force trainiert mit ihren F-15 Eagle und F-16 Fighting Falcon das Landen auf Autobahnen, im Ernstfall wäre dies die letzte Option.

Während dem kalten Krieg hatten viele Luftwaffen in Europa Szenarien, wo Autobahnen im Kriegsfall als Notlandebahnen hätten benutzt werden können. Singapur geht auch heute noch von einem solchen Worst Case Szenario aus und trainiert während der Übung Torrent das Landen und Starten mit F-15 Eagle und F-16 Fighting Falcon Kampfjets auf dafür zugeschnittenen Autobahnabschnitten. Die Lim Chu Kang Road wurde für diese Übung von Spezialisten sorgfältig vorbereitet und zum Militärflugplatz umgerüstet.

Film F-15 Eagle Kampfjets landen und starten von Autobahn