F-16C Kampfjet im Langzeittest

F-16C Fighting Falcon (Foto: US Air Force)

Die F-16C Fighting Falcon Langzeittestzelle hat bei Lockheed Martin kürzlich die 25.000ste simulierte Teststunde überstanden.

Bei der Langzeittestzelle handelt es sich um eine F-16C aus dem Block 50. Ursprünglich wurde die F-16C für eine Betriebszeit von 8.000 Flugstunden entwickelt, nun konnte jedoch nachgewiesen werden, dass es die Maschine sogar auf 25.000 Flugstunden bringen kann. Dazu hat der Hersteller des erfolgreichsten Kampfjets der letzten 40 Jahre ein Video auf den YouTube Kanal gestellt.

Die US Air Force würde bei ihren F-16C die Lebensdauer gerne erhöhen, seit Jahren diskutiert man dort an Lösungen, jetzt scheint ein Flugstundenanstieg auf 12.000 Stunden in greifbarer Nähe zu sein. Die US-amerikanische Luftwaffe will 300 F-16C aus dem Block 40 und 50 strukturell auf den neuen Standard bringen.

Auch bei der F-15C möchte man die Flugstundenzahl von 9.000 auf 18.000 erhöhen, das wäre eine Lebensverlängerung von zwanzig Jahren. Bei der F-15E Strike Eagle strebt man sogar eine Lebensverlängerung von 8.000 auf 32.000 Stunden an. Die Kampfjets der US Air Force absolvieren jährlich durchschnittlich rund 300 bis 400 Flugstunden.

Video: F-16C Zelle im Dauertest