Spirit Airlines lanciert neue Strecke zwischen Texas und Florida

Spirit Airlines lanciert eine tägliche Direktverbindung zwischen San Antonio, Texas und Fort Lauderdale, Florida.

Eine zweite Verbindung wird am 1.Mai 2008 eröffnet. Spirit will noch vor Sommer 2008 Flüge von Fort Lauderdale nach Boston, New York, Cartagena in Kolumbien und Columbia in South Carolina aufnehmen.

Vizepräsident David Bradford sagte, „Als Texaner bin ich sehr stolz darauf, dass Texas Reisende dank den neuen Verbindungen unserer Airline unabhängiger von den hohen Flugpreisen werden.“