Codeshare zwischen SAA und den Emiraten

Die Fluggesellschaft South African Airways (SAA) konnte das Flugangebot von Dubai nach Südafrika durch ein Codeshare-Abkommen mit der Fluggesellschaft Emirates erweitern.

Sie können nun tägliche Flüge von Dubai nach Cape Town anbieten. Durch das neue Flugangebot versucht die Fluggesellschaft Geschäftsreisen und das Reisen von Touristen zwischen Dubai und Cape Town attraktiver zu gestalten.

Da sich Südafrika auf die Veranstaltung des Soccer World Cup Turniers auf dem afrikanischen Kontinent im Jahre 2010 vorbereitet, kommt die Angebotserweiterung auch diesem Event entgegen.