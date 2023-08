Codeshare Abkommen zwischen Aeroflot und China Southern Airlines

Die russische Fluggesellschaft und China Southern Airlines unterzeichneten ein Zusammenarbeitsvertrag auf der neuen Route zwischen Urumchi und Moskau.

Urumchi liegt südlich von Kasachstan in der chinesischen Provinz Xinjiang. Die beiden Fluggesellschaften wollen die neue Strecke ab dem Winterflugplan in enger Kooperation betreiben. China Southern Airlines wird die Linie jeweils am Mittwoch, Freitag und Sonntag mit einer Boeing 737 unter Codeshare mit Aeroflot befliegen.