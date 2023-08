Southwest vergrössert möglicherweise Flotte

Southwest, die einzige amerikanische Airline, die noch nicht in den roten Zahlen steckt, denkt daran, ihre Flotte im nächsten Jahr auszubauen.

Der Low-Cost-Carrier will nun zehn ältere Flugzeuge, die ursprünglich gegroundet werden sollten, weiterhin einsetzen und 14 neue Maschinen in die Flotte aufnehmen. Damit handelt sie entgegen dem aktuellen Trend der Fluggesellschaften, der eindeutig in Richtung Kapazitätskürzungen geht. Southwest profitiert von ihrer guten Voraussicht bezüglich der Entwicklung der Treibstoffpreise. So hat sie 70% ihrer Benzinbedürfnisse für dieses Jahr auf einen Preis von US$ 51 pro Fass fixieren können.