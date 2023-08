Southwest muss Verlust einstecken

Fast 18 Jahre lang flog die amerikanische Southwest Airlines im grünen Bereich. Nun muss auch sie einen Verlust für das 3. Jahresquartal vermelden.

Aufgrund der hohen Treibstoffausgaben muss Southwest Airlines im dritten Quartal einen Verlust von US$ 120 Millionen einstecken. Ohne dieses „Special Item“ in der Bilanz hätte die Airline einen Gewinn von US$ 69 Millionen erzielt. Der Umsatz kletterte um 11,1% auf eine Rekordhöhe von US$ 2,89 Milliarden. Southwest kann denn auch solide Buchungszahlen für den Rest des Jahres erwarten und verzeichnet eine Zunahme des Yields um 14%. Analysten prognostizieren für das laufende Quartal ein EPS-Ergebnis von 12 Cents und Einnahmen von US$ 2,78 Milliarden.