Sommerferienstart am Flughafen Köln Bonn

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Mit dem Start der NRW-Sommerferien erwartet der Flughafen Köln Bonn die größte Reisewelle des Jahres.

In den kommenden sechseinhalb Wochen rechnet der Airport mit 1,76 Millionen Reisenden. Die verkehrsreichste Zeit ist das vierte Ferienwochenende Anfang August mit rund 118.000 Passagieren. Am verkehrsreichsten Tag (8. August) werden 41.000 Reisende erwartet, die in Köln/Bonn starten und landen.

„Wir dürfen uns erneut über einen Anstieg der Fluggastzahlen freuen – die diesjährige Prognose übertrifft sogar die erfolgreichen Reisesommer der vergangenen beiden Jahre“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Viele Familien reisen zu den beliebten Sonnenzielen im Süden Europas. Wir können viele neue Gastronomieeinheiten und Shops anbieten, sind bestmöglich vorbereitet und blicken voller Vorfreude auf zahlreiche reisefreudige Passagiere in unseren Terminals.“

Beliebte Urlaubsländer, Städte und Flugziele

In den Sommermonaten bieten 26 Airlines Flüge zu 101 internationalen Zielen in 36 Ländern an. Die beliebtesten Reiseländer in den Ferien sind analog der Vorjahre die Türkei und Spanien sowie Italien und Griechenland, gefolgt von Kroatien und Portugal. Die beliebtesten Flugziele sind Antalya und Palma de Mallorca. Städtereisen werden bevorzugt nach Istanbul, Wien, London und Barcelona unternommen. Den höchsten Besucherzuwachs verzeichnet Ägypten, hierhin reisen in diesem Sommer ab Köln/Bonn rund 40 Prozent mehr Touristen als im Vorjahr.

In diesem Sommer präsentiert sich der Flughafen mit innovativen Aufenthaltskonzepten. 15 neu gestaltete Cafés, Bars, Restaurants und Shops laden zum Genießen ein. Modernisierte Terminals bieten den Reisenden neue Möbel, Wasserspender sowie grüne und regionale Gestaltungselemente. Insgesamt bietet der Köln Bonn Airport in 2025 ein verbessertes Reiseerlebnis durch eine vielerorts erhöhte Aufenthaltsqualität, mehr Komfort und digitale Services wie Self-Bag-Drop-Off und CGNGateway zur Buchung von Zeitslots für die Sicherheitskontrolle.

Flughafen Köln Bonn