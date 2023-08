SkyTeam bekommt neues Mitglied

Ende Oktober wird die argentinische Aerolíneas Argentinas den Beitrittsprozess für die Allianz SkyTeam beginnen.

Die Vertragsunterzeichnung soll noch Ende Oktober erfolgen, damit der Beitrittsprozess eingeleitet werden kann. Die argentinische Fluggesellschaft wird dann 2012 offizielles Mitglied der Allianz, die momentan dreizehn Mitglieder zählt. Aerolineas Argentinas wird mit dem Beitritt das erste Mitglied aus Südamerika und wird der Allianz in diesem Einzugsgebiet zu vielen neuen Verbindungen verhelfen. Der argentinische Flag Carrier hat am 7. Dezember 1950 den Betrieb aufgenommen und ist vollständig in Staatsbesitz. Aerolineas Argentinas betreibt eine gemischte Flotte von rund 40 Flugzeugen.