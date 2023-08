SWISS erwirtschaftet hohen Gewinn

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

SWISS konnte im zweiten Quartal an die positive Entwicklung des ersten Quartals 2023 anknüpfen und erwirtschaftet einen hohen Gewinn.

Die grösste Schweizer Airline steigerte das operative Ergebnis im ersten Halbjahr auf 338,3 Millionen Franken. Die operativen Erträge wiederum beliefen sich auf 2,5 Milliarden Franken. Damit hat SWISS ein äusserst starkes Ergebnis erzielt. SWISS kam zugute, dass sie die Kostensteigerungen, mit denen die gesamte Branche konfrontiert ist, durch die 2021 vorgenommene Restrukturierung gut abfedern konnte. Zudem profitierte SWISS weiterhin von einer ausserordentlich starken Nachfrage nach Flugreisen bei gleichzeitig reduzierter Branchenkapazität. Insgesamt beförderte SWISS im ersten Halbjahr 2023 rund 7,5 Millionen Passagiere. SWISS erwartet, dass der positive Trend aus dem zweiten Quartal anhält.

Der positive Geschäftsgang des ersten Quartals hat sich fortgesetzt und dazu geführt, dass Swiss International Air Lines (SWISS) das erste Halbjahr 2023 mit einem äusserst starken Ergebnis abschliessen konnte. In den ersten sechs Monaten des Jahres erwirtschaftete SWISS ein operatives Ergebnis von 338,3 Millionen Franken, das sind rund 270 Millionen Franken mehr als im Vorjahr (1. Halbjahr 2022: 67 Millionen Franken). Die operativen Erträge stiegen im selben Zeitraum gegenüber Vorjahr um 37,8 Prozent auf 2,5 Milliarden Franken (1. Halbjahr 2022: 1,8 Milliarden Franken).

Markus Binkert, CFO von SWISS, ordnet das Ergebnis ein: «Nach den äusserst anspruchsvollen Jahren der Corona-Pandemie stehen die Sterne für SWISS günstiger denn je. Wie die gesamte Branche haben auch wir davon profitiert, dass die Nachfrage der Menschen nach Flugreisen weiterhin deutlich grösser war als das Angebot.»

Diese Marktkonstellation hat dazu geführt, dass weniger Tickets zu tiefen Preisen verfügbar waren, was wiederum steigende Durchschnittserlöse zur Folge hatte. Durch die Restrukturierung, die SWISS 2021 vorgenommen hat, war das Unternehmen zudem in der Lage, die steigenden Kosten, mit denen die Branche konfrontiert ist, gut abzufedern. Dazu gehören zum Beispiel gestiegene Energiekosten und die allgemeine Inflation.

Die Nachfrage nach Cargo hat sich gegenüber Vorjahr deutlich abgeschwächt, dennoch hat die Fracht-Sparte von SWISS auch im ersten Halbjahr einen wichtigen Ergebnisbeitrag geleistet.

Binkert weiter: «Das Halbjahresergebnis ist eines der stärksten in der Geschichte von SWISS. Damit haben wir die Corona-Pandemie endgültig hinter uns gelassen und verfügen über ein solides finanzielles Fundament, um gegen kommende Unsicherheiten gewappnet zu sein. Denn das Umfeld ist weiterhin volatil und die Risiken sind vielfältig.»

Aufwärtstrend hat im zweiten Quartal an Fahrt gewonnen

Die positiven Vorzeichen des ersten Quartals haben sich im weiteren Jahresverlauf noch verstärkt: In den Monaten April bis Juni steigerte SWISS ihr operatives Ergebnis um rund 127 Prozent auf knapp 260 Millionen Franken (2. Quartal 2022: 114,4 Millionen Franken), die operativen Erträge stiegen um rund 27 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken (2. Quartal 2022: 1,1 Milliarden Franken).

Dieter Vranckx, CEO von SWISS: «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine der führenden Fluggesellschaften Europas zu sein. Das gegenüber Vorjahr fünfmal höhere Halbjahresergebnis hat gezeigt, dass wir finanziell auf Kurs sind. Wir werden weiterhin umfassend in einen nachhaltigeren Flugbetrieb, die weitere Verbesserung des Kundenerlebnisses und in unsere Mitarbeitende investieren.»

Passagierzahlen legen deutlich zu

Im ersten Halbjahr 2023 hat SWISS ein starkes Passagierwachstum verzeichnet. Total beförderte SWISS rund 7,5 Millionen Passagiere. Dies entspricht einer Steigerung von 41 Prozent gegenüber Vorjahr. Im selben Zeitraum führte SWISS mehr als 61.000 Flüge durch, das waren rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf dem gesamten Streckennetz hat SWISS im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 36 Prozent mehr Sitzkilometer angeboten (gemessen in ASK, angebotene Sitzkilometer); diese Kennzahl stellt die Leistungseinheit im Luftverkehr dar. Die Anzahl der verkauften Sitzkilometer (RPK) stieg im selben Zeitraum um knapp 54 Prozent. Der Sitzladefaktor betrug durchschnittlich 83,3 Prozent. Damit lag er um 9,6 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. SWISS rechnet für das Gesamtjahr 2023 weiterhin mit einer Flugkapazität (gemessen in ASK) von rund 85 Prozent gegenüber 2019 und mit einer weiteren Erhöhung im Jahr 2024. Insgesamt betrug die angebotene Kapazität gegenüber 2019 im ersten Halbjahr 85 Prozent und im zweiten Quartal rund 87 Prozent.