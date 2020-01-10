Aeromexico meldet Dezemberzahlen

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Dezember 2019 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,763 Millionen Passagiere zu, das waren 6,5 Prozent weniger als im Vorjahresdezember.

Verglichen mit dem Vorjahresdezember hat sich die Nachfrage um 2,1 Prozent auf 3,709 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Das Angebot wurde um 0,6 Prozent auf 4,583 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 80,9 Prozent.

Im Berichtsjahr 2019 konnte Aeromexico 20,689 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 5,4 Prozent weniger als im Vorjahr.