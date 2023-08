SIA fliegt mit Airbus A380 nach Frankfurt

Singapore Airlines hat heute mitgeteilt, dass ab dem 16. Januar 2012 mit dem A380 von Singapur über Frankfurt nach New York verkehrt würde.

Bisweilen wird diese Route täglich mit einer Boeing 747-400 bedient, ab dem 16. Januar wird auf dieser Strecke ein Airbus A380 Superjumbo eingesetzt. Mit New York gibt Singapore Airlines ihre zehnte A380 Destination bekannt. Neben New York bedient die Fluggesellschaft in den USA bereits Los Angeles mit dem A380. Singapore Airlines betreibt momentan 13 A380 und hat noch sechs Bestellungen dieses Typs offen.