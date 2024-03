Ryanair präsentiert Februarzahlen

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair konnte im Februar 2024 insgesamt 11,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Vor der Corona Krise im Februar 2020 kurz vor der Coronakrise konnte Ryanair 10,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, mit 11,1 Millionen Passagieren liegt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) sechs Prozent höher als vor den Krisenwerten.

Die Flugzeuge waren im Februar 2024 bei 63.000 Flügen zu 92 Prozent ausgelastet, im Vorjahresfebruar lag die Auslastung ebenfalls bei 92 Prozent. Ryanair musste im Berichtsmonat Februar mehr als 800 Flüge streichen, Hauptgrund für die Flugannullierungen war der Krieg in Gaza.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 182,6 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, die Flüge waren zu 94 Prozent ausgelastet, was einer Verbesserung von einem Prozentpunkt entspricht. In derselben Zeitspanne vor der Coronakrise konnte Ryanair insgesamt 153,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, die Zahlen aus dem Jahr 2024 liegen wieder 18,7 Prozent höher als vor der Coronakrise.