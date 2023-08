Ryanair baut in Italien aus

Die grösste Tiefpreis Airline Europas will in Italien zwei neue Basen eröffnen. Ryanair hat Bologna und Forli im Auge.

Den hohen Treibstoffpreisen zum Trotz verfolgt der Low Cost Carrier aus Irland seine Expansionsstrategie weiter und will im italienischen Markt weitere Marktanteile dazu gewinnen. Ryanair wird im Winterflugplan viele Flugstrecken die sie nicht rentabel betreiben kann aus dem Sortiment nehmen. Die Airline baut ihre Kapazität übers ganze Streckennetz gerechnet trotzdem um 8 Prozent aus. Ab Ende Oktober werden die Irländer sieben Flüge ab Bologna anbieten, will ab 2012 bis zu fünf Flugzeuge in der norditalienischen Stadt stationiert haben und zwei Millionen Passagiere in Bologna abfertigen. In Forli plant Ryanair ab März 2009 eine Boeing 737 zu betreiben.